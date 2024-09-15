Любой мирный план, противоречащий суверенитету и территориальной целостности Украины, не будет справедлив.

Правительство Украины должно самостоятельно решать, как закончить войну, никто извне не должен навязывать свой мирный план.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Politico.

Он подчеркнул, что любой мирный план, нарушающий суверенитет и территориальную целостность Украины, не будет справедливым и длительным.

"Я считаю, что любой мирный план, направленный на то, чтобы по сути навязать мир народа Украины, который противоречит основополагающим принципам суверенитета и территориальной целостности, демократии и свободы, не справедлив и устойчив", — заявил Салливан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил инициативу "миротворческих миссий" по прекращению конфликта в Украине. Это предложение не было принято, поскольку не отвечало требованиям Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира, включающую возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией, как основное условие для любых мирных переговоров.

Китай и Бразилия выдвинули предложение о прекращении огня и заморозке линии фронта. Эта инициатива была продвинута без консультаций с Киевом, только согласована с Кремлем.

Президент России Владимир Путин предложил Украине передать четыре региона, которые Россия даже не контролирует полностью, а также демилитаризовать свою армию без предоставления гарантий отсутствия дальнейшей агрессии.

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе озвучил план, включающий отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и создание демилитаризованной зоны на существующей линии фронта. Этот план не предусматривает компенсации для России за ее агрессию и считает, что расходы на восстановление Украины должны нести европейские страны.

Напомним, лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт предложила план, согласно которому Запад должен прекратить поставки оружия Украине в обмен на обещание России о прекращении огня на фронте.

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