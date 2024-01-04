В Белом веке призывают членов Конгресса не медлить с принятием решения о помощи Украине.

Соединенные Штаты больше не могут оказывать военную помощь для Украины, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

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Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 3 января.

На вопрос журналиста о том, прекратится ли военная поддержка Украины после того, как будет исчерпан последний пакет.

"Они будут вынуждены остановиться. Президент подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который у нас были полномочия по пополнению. Это все. Нам нужен дополнительный закон для предоставления дополнительной помощи Украине", — сказал Кирби.

Кроме того, Кирби объяснил, что между объявлением о поставках и собственной доставкой оружия в Украину есть определенная задержка в несколько дней или недель, поэтому последняя военная помощь дойдет до Украины через некоторое время.

"Но после этого при отсутствии дополнительного финансирования нет другого волшебного горшка, из которого можно было бы что-то достать", — добавил представитель Белого дома.

Отметим, что 27 декабря Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн.

Напомним, ранее глава дипломатического корпуса Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Украина должна получить на вооружение дальнобойные ракеты, а также усиливать свою собственную мощь в ответ на дерзкие российские атаки по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Словакии призвала передать Украине оружие.

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