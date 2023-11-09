У борцов за "русский мир" проблемы: оккупанты привлекают в свои ряды боевиков из Африки (видео)

Оккупанты показали боевика, якобы приехавшие из Нигерии, чтобы присоединиться к их рядам.

Российские оккупанты показали видео с боевиком, представившимся Мохаммедом из Нигерии.

На ролик обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов, опубликовавший его в своем Telegram.

"Буквально два дня назад к нам прибыло пополнение из Африки. Также есть товарищи из Сирии, Египта и вот – из Нигерии", – сказал главарь окупантов о своем новом подопечном.

Сам боевик сказал, что взял позывной "Ванька".

"Мохаммеду из Нигерии показалось мало проблем в своей стране, и он решил стать наемником армии Путина, взять в руки оружие и повоевать в далекой Украине. Во временно оккупированной Донецкой области он составил компанию террористам из Сирии и Египта, таким же военным преступникам, как и он. Даже если кто-то из них останется живым, ни в одной цивилизованной стране мира места для них не найдется", – отметил Бутусов.

За "русский мир" в Донецкой области воюет боевик из Нигерии

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ВСУ взяли в плен наемника из Непала.

Напомним, в The New York Times писали, что РФ воспользовалась глобальными экономическими потрясениями, чтобы привлечь наемников из Центральной Азии, Непала и Кубы.

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