У Боях за Мариуполь ликвидирован комбриг Черноморского флота России и два сержанта

У Боях за Мариуполь ликвидирован комбриг Черноморского флота России и два сержанта

Также погибли сержант Николай Ефимов и старший сержант Роман Тазин.

У боях за Мариуполь Донецкой области погиб комбриг морской пехоты Черноморского флота, полковник Алексей Шаров и, по меньшей мере, два сержанта.

Об этом сообщил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

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По его словам, 25 марта простились с командиром 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексеем Шаровым и двумя бойцами.

Развожаев также уточнил, что Шаров погиб от "подлой пули снайпера".

Напомним, ВСУ в Чернобаевке под Херсоном ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Российский оккупант хвастался тем, что война против Украины закончится "за считанные часы".