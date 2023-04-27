У Буданова в кабинете висит карта Москвы: Подоляк рассказал, что там высматривает разведчик

У руководителя украинской разведки в кабинете висит карта Москвы. Кирилл Буданов изучает внутреннее "кобло" врага.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

“А какая карта висеть? У нас есть враг конкретный – Россия. Безусловно, разведчик, которого боятся в России, должен изучать внутренний гнездо врага. И должно подробно знать. Потому что, подчеркиваю, мы ведь не понимаем, какие будут события в России через некоторое время. Возможно, Россия будет просить ввести миротворческий контингент, чтобы сохраниться в пределах 1-2-3 садового кольца, чтобы их не убили свои же”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Также он подчеркнул, что Буданов как "человек с достаточно глубинной гуманистической составляющей" может предложить россиянам "миротворческие услуги".

Напомним, что в России заметили неизвестные БПЛА возле самолетов, летевших в аэропорт в Домодедово.

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