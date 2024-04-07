У Часов Яра российская авиация атаковала свою же пехоту, бежавшую с поля боя — ВСУ

В ВСУ полагают, что это был приказ высшего российского командования.

Вблизи Часов Яра в Донецкой области российские пилоты атаковали свою же пехоту, которая бежала после боя.

Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артбригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона в воскресенье, 7 апреля.

По его словам, ситуация в этом направлении достаточно сложная и напряженная уже первый месяц. Оккупанты пытаются совершать штурмовые действия как на населенные пункты, прикрывающие Времен Яр, это Богдановское и Ивановское, также между этими пунктами.

Мы видим, что они задействуют как свою пехоту при поддержке боевой бронированной техники, как тяжелой, танков, так и боевых бронированных машин для десанта. Задействована также авиационная составляющая, на поле боя появляются их боевые самолеты. Однако все их атаки были отбиты, они отошли, пришлось мне наблюдать, как они просто убегали.Впервые мне пришлось видеть на видео, как их штурмовики нанесли огневое поражение своей же пехоте, которая пыталась покинуть поле боя. действительно ли они приняли своих за чужих", — рассказал он.

По его предположениям это был приказ высшего российского командования.

"То, что у них действуют заградительные отряды, давно точно нам известно. Мы могли наблюдать, когда они еще штурмовали Бахмут. Сегодня усиливается такое явление, как бросать в бой своих, частично мобилизованных, и не давать вернуться, ставить их в тупик", – добавил Калашников.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Захват” Часового Яра! На штурм выходит бронетехника! Какая ситуация на самом деле в городе и поблизости?

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Для чего Россия лжет о "захвате" населенных пунктов близ Часов Яра

Он пояснил, что страна-террористка распространяет новости якобы о "взятии" Ивановского и других населенных пунктов вблизи Временного Яра для внутреннего электората.

"Они не только Часов Яр, они уже столько "захватывали", чего на самом деле не захватили. То же Ивановское держится, держит оборону на подступах к Часовому Яру. Скорее всего, это информация для их внутреннего электората", — считает Калашников.

Что врагу могло бы дать захват Часов Яра

"Времена Яр — это господствующая высота Донецкого кряжа. Оттуда он сможет производить обстрел находящейся в низине Константиновки. Также он может создать угрозу нашим логистическим путям", — подчеркнул он.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что по состоянию на 6 апреля проходит близи Часов Яра.

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