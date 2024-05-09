У Часового Яра РФ понесла серьезные потери — британская разведка

Количество атак на окраине Часового Яра с марта по апрель 2024 года выросло вдвое.

Об этом сообщили в британской разведке.

"Это отражение новых попыток России установить контроль над городом, который расположен на высоте к западу от Бахмута. Несмотря на значительное увеличение количества атак на этом направлении, РФ одержала только незначительные тактические победы в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла большие потери", – говорится в обзоре.

Разведка указывает, что в апреле 2024 года российские атаки на востоке Украины усилились, увеличившись на 17% по сравнению с мартом 2024 года.

"Свыше трех четвертей из них состоялись в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки на линии фронта", — уточнили разведчики.

Напомним, заместитель главы ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью The Economist 2 мая сказал, что первая попытка дестабилизировать Украину сводится к военным операциям, направленным на то, чтобы воспользоваться текущей нехваткой материального обеспечения и личного состава. Он также сказал, что захват Часового Яра – это вопрос времени.

По оценкам ISW, у российских войск там больше возможностей, чтобы достичь операционно значимых целей.

"И хотя падение города, вероятно, вопрос времени, все же ВС РФ не захватят его сегодня или завтра. Все будет зависеть от имеющихся в ВСУ резервов", – считают эксперты.

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