У четвертого энергоблока Запорожской АЭС раздался взрыв

Оккупанты пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

У машинного зала 4-го энергоблока Запорожской АЭС раздался взрыв — сдетонировала российская мина.

Об этом признались сами кафиры, передает "Энергоатом".

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"Российские кафиры продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минуя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, у машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв. Как заявили сами же ядерные террористы, сдетонировала их мина", – говорится в сообщении.

Прессслужба "Энергоатома" пишет, что звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на атомной станции. По их данным, россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТ.

Что происходит на ЗАЭС

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" на ЗАЭС. Они готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома", ранее привезенных на захваченную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Тем временем россияне, опасаясь украинского контрнаступления, усилили минирование возле Запорожской АЭС и другие участки вблизи Энергодара. В то же время, как сообщил мэр Дмитрий Орлов, россияне не держат военную технику в городе. Ее перемещение видят в близлежащих селах и на атомной станции.

Ранее стало известно, что в октябре 2022 года Вооруженные силы Украины пытались освободить оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС в Энергодаре. Впрочем, эта попытка оказалась неудачной.

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