У Дианы должен был родиться мальчик: щемящие детали о 23-летней беременной, которую убила Россия в Каменском

Диана Корзина

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Из-за удара РФ по Каменскому Днепропетровской области погибла 23-летняя девушка. Диана Кошик должна была родить мальчика.

Об этом сообщает Ауловский cтаростинский округ.

Убив Диану, РФ отняла сразу две жизни

В сообщении говорится, что 29 июля в результате ракетного удара по роддому в городе Каменское погибла Диана Анатольевна Кошик. Она была жительницей поселка Аулы Криничанской территориальной громады.

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«Не найдется слов, чтобы выразить боль и одновременно злость, приносим свои искренние соболезнования родным и близким людям, светлая память!», — написали там.

В местных СМИ уточняется, что 23-летняя Диана из Каменского была на седьмом месяце беременности.

«Лежала в роддоме, чтобы сохранить и доносить малыша. Но российская баллистическая ракета унесла жизни не только ее, но и нерожденного сына.

Близкие девушки рассказали, что она была действительно хорошим и отзывчивым человеком. Всегда улыбалась, что заражало людей вокруг.

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«Я таких светлых людей, как она не встречала… Это горе для всех. Все вместе с ней ждали долгожданную встречу с сынишкой», — грустно поделилась девушка, которая была знакома с погибшей.

Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям девушки. Россияне будут неизбежно нести ответственность за все страдания, которые принесли украинцам.

Напомним, о гибели девушки ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ночью 29 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское. Под атаку попала территория городской больницы.

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«Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего 23 года.