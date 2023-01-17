У двоих нет родственников, о них заботится государство: российская ракета оставила сиротами пятерых детей в Днепре

В Днепре в результате ракетного удара РФ по жилому дому сиротами осталось пять детей.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.

"Пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунство оформляют родственники. Два ребенка на данный момент находятся на попечении государства, поскольку не имеют близких, которые могли бы о них позаботиться", — отметил он.

Стоит отметить, что ранее в ГСЧС сообщили о завершении на месте ракетного удара в Днепре поисково-спасательной операции, продолжавшейся 69 часов.

Так, по состоянию на 13:00 17 января известно, что:

спасены 39 человек, из них 6 детей

погибли 44 человека, из них 5 детей

травмировано 79 человек, из них 16 детей

получено 47 сообщений о безвестно исчезнувших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Напомним, 14 января Россия совершила очередной массированный обстрел Украины, во время которого вражеская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре.

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В результате ракетного удара в доме была разрушена целая секция, жильцы оказались под завалами. Поиски людей и разбор завалов продолжались 69 часов. По состоянию на 17 января известно, что 44 человека погибли, среди них 5 – дети. Среди погибших есть целые семьи.

Не идентифицированы еще 15 тел погибших, без вести пропавшими остаются 20 человек, четверо из которых – дети.