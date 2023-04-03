У еще одной резиденции Путина установили зенитный комплекс "Панцирь-С1"

В Краснодарском крае РФ вблизи предполагаемой резиденции российского диктатора Владимира Путина установили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Об этом сообщила команда расследователей оппозиционного политика в заключении Алексея Навального.

Отмечается, что в километре от установления ПВО расположен «комплекс зданий, который формально никакого отношения к президенту иметь не может».

«Все это по документам принадлежит Газпрому, но на самом деле это секретная зимняя резиденция Владимира Путина. Это место, где он катается на лыжах», – отмечают расследователи.

В материале также указано, что это шале считается домом для приема официальных гостей. В частности, там расположены два дома и корпус для лиц сопровождения.

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"Сначала построили дом площадью 3800 квадратных метров. В нем четыре этажа: два под землей и два – над землей. В этом доме расположен огромный спа-комплекс, две большие спальни и другие помещения. После Олимпиады построили и второй дом. Его площадь – 8300 квадратных метров.По данным расследователей, в этот дом купили рояль Николай II за шесть миллионов рублей, одеяло из гусиного пуха за 140 тысяч рублей, светильники с кристаллами Swarovski за полмиллиона рублей", — говорится в сообщении.

В январе этого года стало известно, что власти РФ установили комплексы «Панцирь-С1» возле Минобороны, аэродрома Остафьево и резиденции президента Путина в Ново-Огарево и на Валдае,

Напомним, заведение, в котором взорвали пропагандиста Владлена Татарского, находится в 1,5 км от квартиры главы Кремля Владимира Путина.

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