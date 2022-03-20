У этой войны нет оправдания: Папа Римский назвал нападение РФ на Украину "святотатством"

Папа призвал мировое сообщество приложить все усилия, чтобы прекратить войну в Украине.

Папа Римский Франциск 20 марта на площади Святого Петра в очередной раз помолился за мир в Украине и подчеркнул, что нападение России на Украину – это святотатство, не имеющее оправдания. Также Папа обратился к мировому сообществу и призвал приложить усилия для прекращения кровопролития.

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Об этом сообщает Vatican news.

"Дорогие братья и сестры, не прекращается, к сожалению, полная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где каждый день совершается опустошение и жестокость. Нет оправдания для этого. Умоляю всех деятелей международного сообщества по-настоящему прилагать усилия для того, чтобы прекратить это. Отвратительную войну, также и на этой неделе ракеты и бомбы падали на гражданских, пожилых людей, детей, беременных матерей. Я ходил навестить раненых детей в Риме. У одного нет руки, другой – с раненой головой... Невинные дети", — подчеркнул Папа.

Также понтифик вспомнил украинских беженцев, которые вынуждены покидать свои дома и бежать от ужасов войны. Он отметил, что то, что РФ делает в Украине является настоящим святотатством.

"Мое мнение несется к миллионам украинских беженцев, которые вынуждены бежать, оставляя все позади, и чувствую большую боль за тех, которые даже не могут убежать. Многие дедушки и бабушки, больные и убогие, далеко от своих родственников, немало детей и беспомощных людей остаются умирать под бомбами, не имея возможности получить помощь и найти защиту даже в противовоздушных укрытиях. Все это – бесчеловечное, более того, это святотатство, ибо выступает против сакральности человеческой жизни, прежде всего, против беззащитной человеческой жизни, которую следует уважать и защищать, а не истреблять, и которая есть сверх любых стратегий. Не забывайте: это бесчеловечная и святотатская жестокость. Помолимся в тишине за страдающих", — сказал Папа Франциск.

Понтифик поблагодарил священников, которые в трудные времена остаются с украинцами и пытаются помочь.

"Мне приятно знать, что людям, оставшимся под бомбами, хватает поддержки пастырей, которые в эти трагические дни жизнью свидетельствуют Евангелие милосердия и братства. С некоторыми из них я на днях разговаривал по телефону, о том, как они находятся рядом с людом Божьим. Спасибо, дорогие братья и сестры, за это свидетельство, за конкретную поддержку, которую вы мужественно оказываете многим отчаявшимся людям. Мои мысли тянутся также к Апостольскому Нунцию, который недавно стал Нунцием, архиепископе Висвалдасу Кулбокасу, и который с начала войны остался в Киеве вместе со своими сотрудниками и своим присутствием, он ежедневно дает мне возможность быть близким с многострадальным украинским народом. Будем рядом с этим многострадальным народом и обнимем его с любовью, конкретными усилиями и молитвой", — сказал Франциск.

Папа Римский также призвал мировое сообщество не привыкать к насилию и помогать украинцам.

"Прошу вас, не привыкайте к войне и насилию! Не устанем великодушно принимать так, как это уже делается: не только теперь, во время чрезвычайного положения, но и в последующие недели и месяцы. Ибо, как знаете, сначала мы делаем все возможное, чтобы принимать, но потом привыкание немного охлаждает наши сердца, и мы забываем: не забывайте об этих женщинах и этих детях, которые со временем – без работы, вдали от своих мужчин – могут стать жертвами общественных "стервятников". Поощряю каждое сообщество и каждого верного соединиться со мной в пятницу, 25 марта, в торжество Благовещения, в совершении торжественного акта посвящения человечества, особенно России и Украины, Непорочного Сердцу Марии, чтобы она, Царица мира, выпросила миру мир", — подчеркнул Папа Римский.

Напомним, в субботу, 19 марта, Папа Римский Франциск посетил украинских детей-беженцев в детской больнице Бамбино Джезу в Риме.

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