"В фильтрационные лагеря": российские оккупанты вывезли из Мариуполя более 30 тысяч жителей

"В фильтрационные лагеря": российские оккупанты вывезли из Мариуполя более 30 тысяч жителей

Российские оккупанты принудительно депортировали на территорию РФ более 30 тыс. жителей Мариуполя. Сначала людей вывозят в фильтрационные лагеря, а после них – либо в ранее оккупированные районы Донецкой области, либо на территорию России.

Такими фильтрационными лагерями есть, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге 28 апреля, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Они (оккупанты – ред.) вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, которые расположены вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они распределяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям. И после этого отбирают документы, удостоверяющие, что они являются гражданами Украины", — рассказал Кириленко.

Он добавил, что оккупанты раздают мариупольцам разработанные по собственным образцам справки и после этого уже принудительно вывозят на оккупированные ранее территории Донецкой области или же на территорию РФ.

Напомним, 23 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты вывозят людей с временно захваченных территорий и заставляют их проходить "фильтрацию", продолжающуюся по несколько дней. По результатам прошедшим ее издаются соответствующие бумажки, а судьба не прошедших неизвестна.

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