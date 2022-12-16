У границы с Беларусью ВСУ проходят проверку боевой готовности: что известно

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность украинских подразделений, защищающих Волынское направление, к отражению нападения воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп.

В ходе проверки украинские подразделения отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта противника в район объекта критической инфраструктуры, нанесение огневого поражения силами минометной батареи, взятие противника в кольцо и полное его уничтожение всеми имеющимися средствами.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных Сил ВСУ.

По словам Наева, ситуация в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Государственная граница Украины "пристально охраняется и подготовлена к ведению оборонных действий".

"В течение определенного периода усилена боевая служба, ведение разведки, в частности осуществлено ее нацеление на получение критической важной информации, которая необходима для принятия соответствующих решений в случае увеличения военной угрозы со стороны республики Беларусь", – заявил Наев.

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

По его словам, сегодня соотношение сил и средств украинских войск по сравнению с враждебными силами гарантирует, что позволяет украинцам выполнять "полный спектр боевых задач".

"По состоянию на сегодняшний день подразделения, выполняющие задачи в Северной операционной зоне на государственной границе, готовы к противодействию противнику", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Следует отметить, что украинские защитники отрабатывают действия наступательного характера: поднятие по тревоге, быстрое перемещение в определенные районы, а также форсирование водных помех.

Напомним, 12 декабря появилась информация, что российские военные в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной.

На следующий день, 13 декабря, в Беларуси по поручению самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил страны. Кроме того, режим Лукашенко начал вызывать медиков к военкоматам и вручать им повестки.

Впоследствии стало известно, что участвовавших во внезапной "проверке боевой готовности" белорусских военных перебрасывают от украинской границы назад к местам постоянной дислокации.

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