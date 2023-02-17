У границы с Сумщиной сосредоточено 10 тысяч российских военных — The Times

На территории России вблизи Сумской области оккупанты сконцентрировали крупную группировку войск. В частности, речь идет о десяти тысячах солдат.

Об этом сообщает The Times с посланием на старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова, пишет УНИАН.

Отмечается, что работающие на страже Сумской области защитники сообщили о российской группировке.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", — передает The Times слова Гулакова.

По его словам, враг построил в своем расположении полевой госпиталь. Гулаков отмечает: это показатель того, что рашисты планируют наступательные действия. Например, год назад так и произошло. А базирование войск у границы с Украиной "для учений" было блефом.

Также россияне гравием засыпали дорогу, ведущую к границе. Именно благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязи мешали оккупантам оперативно продвигаться.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны говорится, что Россия взимает авиацию к украинским границам. Войска РФ усиливают использование воздушных сил в Украине, понеся неоправданные потери самолетов, которые привлекают к расширенным боевым действиям. В то же время, россияне не будут пытаться резко усилить воздушные операции над контролируемой Украиной территорией.

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