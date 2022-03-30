У границы с Украиной в Беларуси зафиксировали движение российских "Точек-У" и другой техники с буквой "V"

У границы с Украиной в Беларуси зафиксировали движение российских "Точек-У" и другой техники с буквой "V"

В частности, в центр радиационной медицины и экологии человека прибыли медицинские автобусы с пассажирами. В этот центр регулярно привозят российских военных.

По данным белорусского журналиста, основателя проекта MotolkoHelp Антона Мотолько, 30 марта по территории Беларуси недалеко от границы с Украиной продолжают двигаться колонны российской военной техники с отметками "V".

Об этом Мотолько сообщил в Сети.

По данным журналиста, утром колонна военных автобусов ПАЗ вооруженных сил России с отметкой "V" направлялась по трассе М10 из Речицы в направлении Калинковичей, что в Гомельской области Беларуси.

Были замечены и несколько колонн российских военных "КамАЗов" с отметкой "V". Из них шестеро машин свернули с трассы R31 в сторону Калинковичей, еще шесть направлялись из Калинковичей в направлении Речицы по трассе М10.

Также зафиксировано, что колонна российской военной техники с отметками "V" направлялась из Речицы в сторону Гомеля по трассе М10. В колонну входили не менее восьми единиц "Точка-У", несколько БТР-82а, около девяти грузовиков "КамАЗ" (некоторые из них перевозили ракеты "Точка-У"), автомобиль связи и кран.

7:50

column русского оборудования с “V” маркировками была перемещена из Rechitsa до Gomel вдоль M10 подряд.

Они были на границе 8 Tochka-U, several BTR-82a, о 9 KamAZ trucks, некоторые из которых служат Tochka-U missiles, коммуникации и crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 30 марта 2022

В то же время российская колонна в составе около 50 грузовиков "КамАЗ", бензовозов и "Уралов" с отметкой "V" направлялась по трассе М1, а затем свернула на трассу М4 в сторону Минска.

09:10

На большом месте около 50 камянских дорожек, бортовые дорожки и обычные дорожки российских тягачей с “V” маркировками были перемещены вдоль M1 подъема, они положили на M4 подъема вдоль Минска. pic.twitter.com/QPRfHnyzzx — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 30 марта 2022

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Также российская колонна из более 10 единиц техники с отметками "V" направлялась по трассе Р-148 от Ельска в сторону Лельчиц. В колонну входили грузовики "КамАЗ" с емкостями для воды и грузовики "Урал". На многих машинах были установлены сосновые ветки.

Колонна российской военной техники с отметками "V", флагами России и ВДВ двигалась с трассы М8 на трассу М10 в направлении Речицы. В колонну входили бронеавтомобили "Тигр", новые и старые грузовики "КамАЗ", "Урал", бензовозы, медицинские автомобили.

09:30

column русских общественных устройств с “V” marks and flags России и международные силы были перемещены от M8 до M10 подряд к Rechitsa.

Колоны включают Tigr armored vehicles, KamAZ and Ural trucks (old and new), fuel trucks and medical vehicles pic.twitter.com/mNJx4qsjWM — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 30 марта 2022

В Новобелицком районе Гомеля была зафиксирована российская колонна БМД-4М, БТР-МД и БТР-Д с отметками "V" и флагами ВДВ РФ.

Этот чтение, в columnе BMD-4M, BTR-MD, и BTR-D российских вдохновленных сил с “V” маркеров и флагов российских международных сил было занесено в Navabelitski district Gomel.

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Около обеда 30 марта большую колонну из более чем 12 грузовиков "Урал" без опознавательных знаков заметили на трассе М10. Колонна с российскиси номерами направлялась в сторону Речицы.

12:55

На первых порах более 12 Ural trucks with identification marks moving along the M10 highway towards Rechitsa. Деревянные двери российские license plates. pic.twitter.com/c0EUmPGTKB — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 30 марта 2022

Еще одна колонна российских войск направлялась из Бобруйска в сторону Минска по трассе М5. В колонну входили 14 "КамАЗов" и бензовоз с отметками "V".

13:00

column российской армированной силы был перемещен от Babruisk к Минску вдоль M5 подряд. There were 14 KamAZ trucks and a fuel truck with “V” marks. pic.twitter.com/mQ6BXo1Wz1 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 30 марта 2022

В то же время в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека прибыли около семи медицинских автобусов ПАЗ с людьми внутри. По данным Мотолько, в этот центр регулярно привозят российских военных.

Напомним, 29 марта после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле российская сторона заявила, что оккупанты сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях.

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