У границы стоят 6 батальонов: разведка сообщила о желании Путина втянуть Беларусь в открытую войну

Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной. У границы Украины сосредоточено 6 батальонов вражеских войск.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил на этой неделе в программе военного телевидения Украины "Под прицелом", передает Главное управление разведки.

"Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", — сказал он.

По данным военной разведки Украины, у границы Украины сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций, сказал Скибицкий.

"Насколько долго будет такая ситуация, это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства", – отметил представитель военной разведки Украины.

Роль Беларуси в войне против Украины

Беларусь участвует в войне против Украины от 24 февраля. Именно с территории этого государства Россия запускала по Украине ракеты. Также из Беларуси в Киев пошли в наступление российские войска.

По мнению эксперта Украинского института будущего Игорь Тышкевич, президент России Владимир Путин держит напряжение у границы Украины с Беларусью, чтобы оттягивать с фронта резервы ВСУ . Однако признаков подготовки повторного наступления РФ с территории Беларуси пока нет.

. Однако признаков подготовки повторного наступления РФ с территории Беларуси пока нет. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что Украина будет реагировать на потенциальное наступление из Беларуси и подготовит адекватный ответ.

В субботу, 8 октября, МИД Беларуси вызвал украинского посла и обвинил Украину в якобы подготовке удара по ее территории и вручил ноту протеста. В украинском МИДе считают это возможной частью российского плана провокации.

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