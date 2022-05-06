У ГРУ России нет единого отношения к войне, они фактически высмеивают приказы – расследователь Bellingcat

У ГРУ России нет единого отношения к войне, они фактически высмеивают приказы – расследователь Bellingcat

Российские элиты и военные поддерживают войну против Украины только по принуждению. Многие из чиновников РФ потеряли в войне родных и это может побуждать их к саботажу.

На сегодняшний день точно можно утверждать, что среди российских силовиков есть раскол, свидетельствуют полученные журналистами Bellingcat письма.

Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, судя по письмам, российские чиновники даже на самом высоком уровне внутри Главного разведывательного управления негативно относятся к войне.

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"Они так описывают происходящее: "давайте оставим личное отношение к событиям за скобками". Это значит, что они понимают, что нет единого отношения к войне, они всегда пишут "специально военная операция" в кавычках. То есть они почти высмеивают приказы, которые им поступают. Поэтому нельзя исключать, что есть российские диверсанты, которые помогают Украине не в приграничных местах", – рассказал Грозев.

Он добавил, что вера в президента РФ Владимира Путина и в великую державу не заставляет российские элиты поддерживать эту войну. Судя по полученным журналистами письмам, чиновники РФ поддерживают эту войну по принуждению, потому что им так приказали.

"Они это высмеивают, но некоторым из них уже не до смеха, потому что они потеряли родных на войне, племянников, сыновей. Такое случается даже среди генералов и полковников. Такие люди полностью меняют свое отношение к войне и начинают даже пассивный или активный саботаж", – рассказал журналист-расследователь.

"Поэтому я не могу себе представить, чтобы звено, которое до сих пор верит, что война нужна, состоит более чем из 10 человек. Все остальные цинично продолжают свои действия, потому что так им проще, или саботируют приказы", — добавил Грозев.

Напомним, Грозев также рассказал, что российские олигархи из окружения Путина желают ему смерти, обсуждают свои финансовые потери и считают, что диктатор уничтожает Украину и Россию.

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