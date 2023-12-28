В ГУР назвали свои заявления о том, что Украина зайдет в Крым, спецоперацией против РФ

Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства – также инструмент влияния, отметил Юсов.

Заявления украинского руководства, что Вооруженные силы Украины в 2023 году войдут во временно оккупированный Россией Крым – часть информационной спецоперации против России.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства – также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат. А что касается конкретных заявлений – они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", – резюмировал представитель ГУР.

Напомним, ранее Юсов заявил, что ВСУ дальше будут продолжать рейды во временно аннексированный Крым. Поскольку такие рейды помогают получить важную информацию.

Читайте также: