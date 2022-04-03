У Харькова украинские защитники вдребезги разбили мотострелковую роту танкового полка РФ — Генштаб ВСУ

Потери подразделения составили около 80 процентов личного состава.

Российская армия продолжает нести значительные потери в живой силе и военной технике. Среди офицерского состава России снова потери. ВСУ ликвидировали заместителя командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковника Виталия Слабцова.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Кроме этого, по данным ВСУ, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка. Как выяснилось, потери указанного подразделения составили почти 80 процентов личного состава.

Из-за значительных потерь личного состава около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

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