У известного украинского певца на фронте погибли два брата

Украинский исполнитель Вячеслав Дрофа, известный как рэпер OTOY, потерял своего второго брата на войне.

О трагедии в семье артист рассказал во время премии "Украинской правды", где награждали 100 лидеров Украины по версии редакции. Со сцены он признался, что накануне церемонии ему позвонила бабушка и сообщила о смерти брата.

Как признался OTOY, его старший брат служил в морской пехоте:

"Вчера мне позвонила бабушка и сказала, что старшего брата теперь тоже нет. Я себя спросил, являются ли они лидерами? По моему мнению, они являются лидерами своей семьи как минимум. Как максимум – для каждого украинца. И вообще народа и нации", – сказал OTOY.

Рэпер OTOY сообщил о гибели брата на войне

Еще один брат артиста воевал в обороне Мариуполя и погиб 15 апреля 2022 года, во время прорыва оккупантов на "Азовсталь".

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб 71-летний участник известного кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Молоков. Его не стало 10 ноября. Защитник был инструктором по боевому делу в полку имени Кастуся Калиновского.

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