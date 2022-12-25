"У кавказцев убивать в крови": в РФ пенсионерка высказалась, кому нужно воевать в Украине (аудио)

Русская бабушка также пожаловалась, что оккупанты массово погибают, "потому что не могут выстрелить в человека, их так не воспитывали".

На одном из пропагандистских каналов России пенсионерка требует отправлять на войну против Украины жителей Кавказа, потому что, по ее мнению, "у них убивать в крови". Женщине также не понравилось, что кавказцы живут своей жизнью и работают вместо того, чтобы умереть в Украине.

Видео с записью опубликовали в Telegram-канале "Ищи своих".

"А вы посмотрите, у нас в республике половина Кавказа здесь, молодых мужчин, почему их не забирают на службу. Почему их не забирают, они все стоят на рынках торгуют. А ведь это молодые, здоровые ребята. Дело в том, что другие нации – татары, башкиры так не воспитаны, чтобы убивать человека, а вот кавказцы – у них это в крови. Вот их надо на фронт мобилизовать, вот тогда дело будет быстрее", — заявила пенсионерка.

Также, по ее убеждению, российские солдаты массово погибают на войне в Украине из-за "правильного воспитания, просто не могут выстрелить в человека".

"Дело в том, что наши ребята погибают не ото того, что они не могут воевать, они не могут в человека стрелять, вы поймите, мы не воспитали так детей", — считает россиянка.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 25 декабря, украинские военные ликвидировали уже около 102 тысяч российских оккупантов.

А в Республике Тыва семья мобилизованного солдата, погибшего на войне в Украине, в качестве компенсации получила дрова.

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