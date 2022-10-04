У каждого из них был выбор: российские мобилизанты очень скоро закончатся — Невзоров

Российские мужчины могли сделать свой выбор и не идти на преступную войну.

Мобилизация в России, которую 21 сентября огласил диктатор Путин, свою роль не сыграет. Надежд на то, что мобилизанты будут умирать болезненно и долго, уже нет даже у Кремля.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал российский публицист Александр Невзоров.

"Война – ведь это пространство смерти. В нем хорошо только тем, кто любит и умеет убивать. Поэтому эти мобики очень быстро закончатся. Виной тому – ужасные манеры Залужного. Он абсолютно лишен деликатности. Украинцы совсем не склонны растягивать удовольствие войны", — говорит публицист.

Он также подчеркнул, что каждый из граждан РФ мог сделать свой выбор и не идти на преступную войну.

"Но этот выбор требовал мужества, в отличие от овечьей покорности военному и режиму. Этот выбор требовал храбрости и ума", — резюмировал он.

Напомним, Данилов прокомментировал гражданство Невзорова.

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