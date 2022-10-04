У каждого из них был выбор: российские мобилизанты очень скоро закончатся — Невзоров

Российские мужчины могли сделать свой выбор и не идти на преступную войну.
Мобилизация в России, которую 21 сентября огласил диктатор Путин, свою роль не сыграет. Надежд на то, что мобилизанты будут умирать болезненно и долго, уже нет даже у Кремля.
Об этом на своем YouTube-канале рассказал российский публицист Александр Невзоров.
"Война – ведь это пространство смерти. В нем хорошо только тем, кто любит и умеет убивать. Поэтому эти мобики очень быстро закончатся. Виной тому – ужасные манеры Залужного. Он абсолютно лишен деликатности. Украинцы совсем не склонны растягивать удовольствие войны", — говорит публицист.
Он также подчеркнул, что каждый из граждан РФ мог сделать свой выбор и не идти на преступную войну.
"Но этот выбор требовал мужества, в отличие от овечьей покорности военному и режиму. Этот выбор требовал храбрости и ума", — резюмировал он.
Напомним, Данилов прокомментировал гражданство Невзорова.
Читайте также:
- Зеленский подтвердил, что россиянин Невзоров подался на украинское гражданство
- От сторонника Путина – к отказу от гражданства России: кто такой Александр Невзоров
- "Я благодарен, что позволили мне занять среди них место": Невзоров о получении украинского гражданства