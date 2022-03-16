"У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем": Зеленский пригласил мировых лидеров посещать Киев

"У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем": Зеленский пригласил мировых лидеров посещать Киев

Украинский президент также выразил благодарность международным партнерам за действенную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как проходил визит премьер-министров трех государств-партнеров в Киев и призвал мировых лидеров к действенной поддержке нашего государства в его противостоянии российской агрессии.

Об этом он говорил во время своего обращения в ночь на 16 марта.

Зеленский напомнил, что столицу Украины посетили премьер-министры трех государств-партнеров Украины – Польши, Чехии и Словении. Польшу также представлял вице-премьер-министр Ярослав Качиньский. Он отметил, что рад был такой личной встрече.

“Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев – мишень, особенно важно и особенно смело быть здесь, рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство", – отметил Зеленский.

Украинский президент пригласил всех друзей Украины навестить Киев.

“Здесь может быть опасно. Это так. Ибо наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но... Вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем”, — заверил Владимир Зеленский.

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Президент также сообщил, что выступал с помощью видеосвязи в парламенте Канады и поблагодарил за поддержку всех канадцев.

"Канада пришла на помощь Украине среди первых. И я призвал канадцев сохранять это лидерство. Помогать Украине. Но не словом, а делом: оружием, новыми санкциями против России. А также активной нравственной позицией. Позицией по всему международному бизнесу, который еще остается в России. Который не выходит. Хотя полностью понимает, что спонсирует войну, спонсирует террор”, — подчеркнул он.

Также Зеленский сообщил о запланированном на среду, 16 марта, выступлении в Конгрессе Соединенных Штатов, которое он назвал важным событием.

“Я хочу выразить благодарность президенту Байдену и всем друзьям Украины в Соединенных Штатах за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей на 13,6 миллиарда долларов. Закон, предусматривающий это финансирование, подписан. Рассматриваем его как первый шаг на пути к полному восстановлению Украины”, — подчеркнул он.