У Кличко стоит, а у Путина - нет: украинцы шутят про стеклянный мост, который выдержал ракетную атаку

Несокрушимая нация продолжает шутить, даже, когда над головой летают ракеты. Читайте последние новости Киева на ТСН.ua.

Сегодня, 10 октября, киевляне проснулись от воздушной тревоги и громких взрывов. Одним из объектов, в который целили вражеские ракеты, мог стать стеклянный пешеходный мост, который киевляне называли "мостом Кличко" и, надо признать, не очень любили.

Расположенный возле Владимирской горки мост в результате удара не только устоял, но и остался практически невредимым.

На этот счет в социальных сетях начался очередной фестиваль юмора. Мы собрали для вас лучшие шутки и мемы про "несокрушимый мост Кличко", который с сегодняшнего дня стал любимым сооружением украинцев и почти подвинул в "рейтинге несокрушимости" знаменитый шкафчик из Бородянки.

При строительстве так званого моста Кличко использовали 700 тонн стали, изготовленной мариупольскими металлургами на заводе "Азовсталь"

Сегодня мост повреждён, в результате ракетной атаки россии, но он устоял. Чего не скажешь о Крымском мосте, построенном в России pic.twitter.com/9df0GrWJ5e — Евгения Колосова (@EugeniaKolosova) October 10, 2022

Все: шутят, что стеклянный мост более вынослив, чем Керченский.

Кличко, построивший его из вибраниума: pic.twitter.com/hvtBbYQjUm — Порохоскотка (@KiraChinchilla) October 10, 2022

Киев. Центр. Верховный совет.



(+Кличко и его стеклянный мост) pic.twitter.com/jt0BYuMnxl — спящий красавчик (@fatuasunshine) October 10, 2022

за мост Кличко лично пойдет бить ебала в кремль pic.twitter.com/NGBcl41c8b — Круассан Круасаныч ✙ (@hryvniaz) октябрь 10, 2022

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