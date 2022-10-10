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У Кличко стоит, а у Путина - нет: украинцы шутят про стеклянный мост, который выдержал ракетную атаку

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У Кличко стоит, а у Путина - нет: украинцы шутят про стеклянный мост, который выдержал ракетную атаку

Обстрел Киева сегодня / Фото: Наші гроші

Несокрушимая нация продолжает шутить, даже, когда над головой летают ракеты. Читайте последние новости Киева на ТСН.ua.

Сегодня, 10 октября, киевляне проснулись от воздушной тревоги и громких взрывов. Одним из объектов, в который целили вражеские ракеты, мог стать стеклянный пешеходный мост, который киевляне называли "мостом Кличко" и, надо признать, не очень любили.

Расположенный возле Владимирской горки мост в результате удара не только устоял, но и остался практически невредимым.

На этот счет в социальных сетях начался очередной фестиваль юмора. Мы собрали для вас лучшие шутки и мемы про "несокрушимый мост Кличко", который с сегодняшнего дня стал любимым сооружением украинцев и почти подвинул в "рейтинге несокрушимости" знаменитый шкафчик из Бородянки.

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