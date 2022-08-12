У Кодемы и Песков продолжаются бои, оккупанты частично имеют успех в направлении Горловка - Зайцево: утренняя сводка Генштаба ВСУ

После проведения перегруппировки российская армия возобновила наступление на Кодему, боевые действия там продолжаются, а также у поселка Пески. В результате наступления в направлении Горловка — Зайцево оккупанты частично имели успех.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 августа.

Так, российская армия продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Авиационная группировка врага поддерживает действия наземных группировок с сосредоточением основных усилий на Донецком направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Продолжаются демонстрационные действия в целях сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.

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На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лебяжье, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны, Старая Гнилица. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. У последнего враг нанес еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично имел успех.

Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.

Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у поселка Пески.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Гуляйполе, Щербаки, Владимировка, Богоявленка, Новоданиловка, Орехов, Новополь, Новоселка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары неподалеку от Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении, с целью сковывания действий наших подразделений, враг обстреливал позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая, Тополино, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка.

Нанес авиационные удары вблизи Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки и Мирного. Вел воздушную разведку БПЛА.

Корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к применению крылатых ракет морского базирования находятся два их носителя.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, президент Владимир Зеленский указал всем представителям государственной и местной власти, военной сфере на общее правило войны. Он призвал воздерживаться от громких заявлений по поводу оборонных планов Украины.

Горячие новости из Донбасса: где сейчас война, взрыв в Донецке, эвакуация. Павел Кириленко в ТСН

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