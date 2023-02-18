У кого эффективнее ПВО и авиация: Жданов сравнил Украину и Россию

Эксперт заверил, что "у нас сейчас солидное преимущество по системам ПВО".

Военный эксперт Олег Жданов заверил, что украинская система ПВО на сегодняшний день лучше российской, а вот преимущество в авиации появится с появлением западной авиации.

Об этом Жданов рассказал в эфире своего видеоблога.

В частности, он обратил внимание на то, что российские средства ПВО не способны сбивать латающие в небе над страной-агрессором дроны.

"Наше ПВО на порядок лучше российского. Обратите внимание, что российское ПВО не способно остановить дроны, которые сегодня летают в небе России. О чем мы говорим... У России нет таких комплексов, как IRIS-T и комплекс NASAMS. У России нет таких комплексов, как Gepard. У России нет таких комплексов, которые нам передавались — Brimstone, допустим... Комплекс Hawk. У нас уже комплексы западного образца. Они на порядок лучше российских, и поэтому наше ПВО сильнее. Это первый момент", – объяснил военный эксперт.

Что касается авиации, то в ней Украина получит преимущество над РФ, когда получит западные образцы техники.

"Второй момент – западная авиация, тот же F-16, может прекрасно обходить российские средства ПВО. То есть он более адаптирован, чем те советские самолеты, которыми мы пользуемся сегодня. У нас сейчас солидное преимущество по системам ПВО, а если нам дадут еще и авиацию, то и тут у нас будет преимущество", – рассказал Жданов.

Напомним, по данным американских СМИ, пять членов Палаты представителей написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом передать Украине истребители F-16.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине нужно передать современные истребители, но это требует времени для обучения пилотов. Поэтому сегодня Польша могла бы передать хорошо знакомые Украине советские МиГ-29.

В то же время, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква привел логические аргументы того, почему западные партнеры все же передадут государству современные истребители.

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