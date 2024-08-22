У кого стратегическая инициатива: эксперт Defense Express оценил успехи ВСУ на Курщине

Эксперт уверен, что операция в Курщине продолжается успешно для Украины и принесла много положительных результатов.

Операция в Курщине изменила стратегическую инициативу в пользу ВСУ.

Такое мнение высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

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Эксперт прокомментировал информацию о том, что в Курской области часть российских войск оказалась практически в котле.

"Закрытие котла, ограниченного со всех сторон преградами для российских войск, действующих в этом районе, является важным стратегическим достижением. В частности, с запада и севера этот район ограничивает река Сейм, с востока – украинские подразделения, продвигаемые по территории Курщины с основным вектором на Рыльск. Контроль ВСУ над населенным пунктом Краснооктябрьское перекрывает российским войскам возможность продвигаться этим направлением. С юга оборону держат украинские пограничники", – объяснил Рябых.

По его информации, в котле Курской области могут оказаться до 3 тысяч российских военных.

"Дополнительная территория общей площадью 700 квадратных километров, с линейными размерами 40 километров с востока на запад и 20 километров с юга на север, уже контролируется, по крайней мере, дистанционно, Силами обороны Украины", — говорит Рябых.

Он предполагает, что это создает дополнительные возможности для дальнейшего продвижения и реализации стратегических задач, которые выполняют ВСУ на Курщине. Эксперт уверен, что операция в Курщине продолжается успешно для Украины.

"Операция уже принесла много положительных результатов: от изменения стратегической инициативы в пользу Сил обороны Украины и навязывания врагу собственных условий до захвата большого количества пленных оккупантов, пополняющих обменный фонд, и развенчания мифов российской пропаганды", — подытожил директор Defense Express.

Напомним, что в США обеспокоены, что Курская операция ВСУ может сыграть злую шутку с Украиной.

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