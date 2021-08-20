У КПВВ "Новотроицкое" установили флаг Украины, который виднеется аж на оккупированной территории

У КПВВ "Новотроицкое" установили флаг Украины, который виднеется аж на оккупированной территории

Военные и волонтеры уверены: флаг станет утешением для местных патриотов и напоминание чья это земля.

Сине-желтый флаг, который будет хорошо видно с оккупированных территорий, установили сегодня вблизи пропускного пункта «Новотроицкое» на Донетчине.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Сейчас это единственные ворота в свободную Украину для жителей оккупированных территорий в этой области — все остальные проезды сейчас закрыты.

Флаг выбрали большой — 2 на 3 метра, флагшток для него 12-метровый. Военные и волонтеры уверены: знамя станет утешением для местных патриотов и напоминание чья это земля.

А в селе Серединка Винницкой, фермеры создали огромный герб с горчицы. Сначала этой культурой засеяли все поле, а затем национальный символ обмолотили комбайном.

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