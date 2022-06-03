У Кремля есть проблемы с контролем недавно оккупированных территорий Украины — ISW

У Кремля есть проблемы с контролем недавно оккупированных территорий Украины — ISW

У россиян наблюдаются проблемы с контролем оккупированных территорий Украины.

Российские оккупационные власти не могут контролировать местное население на захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного общественного контроля на недавно оккупированных украинских территориях. Украинский центр сопротивления сообщил, что российские оккупационные администрации "созданы на бумаге" и не способны контролировать местное население, заставлять использовать российский рубль или вести бюрократические процессы", — говорится в сообщении.

В Украинском центре сопротивления также отметили, что находящиеся в оккупации украинские мирные жители, приветствуют партизанскую деятельность, систематически саботирующую российское оккупационное правление.

Что касается Херсонской области, то, по данным Института, Кремль из-за сильного сопротивления украинцев не имеет решимости интегрировать оккупированную территорию.

В ISW также подчеркнули, что контрнаступления ВСУ на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи (ГЛОК) вдоль трассы Т2207 (ред. – Берислав – Нововоронцовка).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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