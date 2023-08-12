У Крымского моста взрывы второй раз за день: переправа в дыму, движение перекрыто

Вблизи Крымского моста во второй раз за день раздаются взрывы.
Возле Керчи и Крымского моста снова сообщают о взрывах. Их насчитали около 10-ти.
Соответствующие фото и видео местные публикуют в Сети.
Движение автомобилей по Крымскому мосту также перекрыли второй раз за день. Очевидцы сообщают о работе российской ПВО.
В свою очередь, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов утверждает, что над Керченским проливом сбита очередная "украинская" ракета.
Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту уже раздавались взрывы. Тогда россияне также устроили "дымовой занавес", перекрыли мост и заявили об "украинской" ракете С-200. Подробнее читайте в статье.
Читайте также: