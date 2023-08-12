У Крымского моста взрывы второй раз за день: переправа в дыму, движение перекрыто

Вблизи Крымского моста во второй раз за день раздаются взрывы.

Возле Керчи и Крымского моста снова сообщают о взрывах. Их насчитали около 10-ти.

Соответствующие фото и видео местные публикуют в Сети.

Движение автомобилей по Крымскому мосту также перекрыли второй раз за день. Очевидцы сообщают о работе российской ПВО.

В свою очередь, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов утверждает, что над Керченским проливом сбита очередная "украинская" ракета.

Взрывы на Крымском мосту раздаются второй раз за день / Фото: Telegram / Крымский ветер

Взрывы на Крымском мосту раздаются второй раз за день / Фото: Telegram / Крымский ветер

Взрывы в Крыму 12 августа, на фото – российская установка ПВО

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту уже раздавались взрывы. Тогда россияне также устроили "дымовой занавес", перекрыли мост и заявили об "украинской" ракете С-200. Подробнее читайте в статье.

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