У Лаврова назвали "фейком" распространенную же в РФ новость об отправке на войну в Украине наемников из КНДР

Отправка северокорейских "добровольцев" в "ДНР" и "ЛНР" не планируется.

В министерстве иностранных дел страны-агрессора России опровергли "сообщения в блогосфере", что диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы предложил Кремлю отправить до 100 тысяч своих военных на войну против Украины.

Заместитель директора отдела печати в МИД РФ Иван Нечаев заявил, что "это фейк", сообщило посольство РФ в КНДР.

"Эти сообщения с начала и до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся и отправка северокорейских добровольцев... не планируется", – говорится в сообщении.

В посольстве РФ в КНДР также добавили, что "для успешного выполнения задач специальной военной операции (ред. – войны против Украины) вполне достаточно российской армии и боевиков ЛДНР".

Стоит отметить, что ранее ведущий ток-шоу на российском пропагандистском "Первом канале" Игорь Коротченко заявил, что 100 тысяч северокорейских "добровольцев" готовы принять участие в войне, которую развязал Кремль в Украине, на стороне РФ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 170-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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