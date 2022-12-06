У Лаврова заявили, что не отдадут контроль над захваченной ЗАЭС третьей стороне

ЗАЭС должна быть под контролем Украины, подчеркивают у Зеленского.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что незаконно удерживающая под своим контролем Запорожскую АЭС страна-агрессор РФ не собирается передавать контроль над станцией любой третьей стороне в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

Об этом представитель российского министерства иностранных дел сказала пропагандистским росСМИ.

Пропагандистка утверждает, что только Россия способна обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС. Впрочем, следует отметить, что именно российские оккупанты регулярно и бомбят территорию станцию, а на самой ЗАЭС разместили свою технику. Путинские войска постоянно шантажируют своими террористическими обстрелами и ставят под угрозу весь мир.

"Ни о каком-либо выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передачи контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи", — говорит спикер МИД РФ.

Кроме того, представитель МИД РФ опровергла заявление генерального директора МАГАТЭ о том, что Украина и Россия "близки к заключению соглашения по ЗАЭС".

В свою очередь, спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявлял, что ЗАЭС должна перейти под контроль "Энергоатома" и быть подключена к украинской сети.

"Запорожская атомная электростанция должна перейти под контроль ГП НАЭК Энергоатом на самой станции не должно быть посторонних людей. Позиция по ЗАЭС неизменна. Станция должна быть под контролем Украины и должна быть полностью демилитаризована и подключена к украинской сети. Это то, из чего мы исходим", — подчеркнул Никифоров

По словам Никифоров, другие условия могут быть предметом обсуждения с МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС

Город Энергодар Запорожской области, где находится ЗАЭС, оккупационные войска РФ захватили в марте и обстреляли саму станцию. Кроме того, что россияне стянули туда свою технику, захватчики еще и разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие.

Также читайте Освобождение Запорожской АЭС: когда и при каких условиях оккупанты уйдут из Энергодара

Впервые в истории из-за циничных атак армии Путина на ЗАЭС 25 августа произошло полное отключение от энергосети. К счастью, последствий удалось избежать. Однако к масштабной аварии на ЗАЭС может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами.

В то же время, если на ЗАЭС произойдет взрыв или пожар, пострадать может не только Украина, но и десятки стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Специалисты предупреждают, что в случае катастрофы на ЗАЭС последствия будут значительно серьезнее, чем во время аварии ЧАЭС.

В конце октября Государственная инспекция ядерного регулирования Украины узнала о том, что Россия производит незаконное строительство на захваченной ЗАЭС. Однако у Украины нет возможности узнать, что именно там происходит. Поэтому Госатомрегулирование обратилось с соответствующей просьбой к МАГАТЭ.

Впрочем, в "Энергоатоме" заявляли, что путинские войска ограничивают доступ экспертам МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после обстрелов.

В очередной раз российские оккупанты обстреляли ЗАЭС утром, 20 ноября. Там зафиксировали по меньшей мере 12 попаданий. В Сети показали последствия обстрелов ЗАЭС.

МАГАТЭ заявила, что на территории незаконно захваченной россиянами Запорожской АЭС в результате мощных взрывов повреждено оборудование.

Между тем, 27 ноября президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия все же покинет Запорожскую АЭС. По его словам, оккупанты планировали повторить на нашей территорию схему с Крымом: "прийти, обстрелять и шантажировать мир", однако МАГАТЭ выступило с проукраинской позицией.

Впрочем, спикер Путина Дмитрий Песков отрицает эту информацию.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов предупреждал, что российская армия во время отступления может прибегнуть к терактам, в частности, к подрыву жилых массивов или Запорожской АЭС, чтобы окончательного вывести из строя станцию и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив Украину.

Читайте также: