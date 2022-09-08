В Луганской области появились неплохие перспективы - Гайдай рассказал о ситуации на фронте

Луганская область пока не является самой горячей точкой на Донбассе.

Российские оккупанты на данный момент основные свои усилия бросили на захват города Бахмут.

Об этом 8 сентября в эфире телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Основные усилия армия бросила на захват города Бахмут, там все резервы. Луганщина — не самая горячая точка на Донбассе", — сказал он и добавил, что из-за того, что россияне перебрасывают войска на Херсонское и Харьковское направления, где имеют успех ВСУ, в Луганской области появились хорошие перспективы. Однако, какие именно, глава ОВА говорить не стал.

Гайдай также отметил, что через три дня россияне должны были провести псевдореферендум, но в Луганской области в последнее время участился "хлопок", поэтому сроки они постоянно меняют.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 197-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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