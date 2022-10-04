У Лукашенко большие проблемы из-за того, что на него давит Путин: Подоляк рассказал об обстановке в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко растерян из-за давления на него фюрера Путина. У него большие проблемы на внутреннем политическом поле.
Диктатор Лукашенко растерян из-за того, что на него давит фюрер Путин. Кроме того, у самопровозглашенного президента большие проблемы на политическом поле внутри страны.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
“У Лукашенко очень большие проблемы на внутреннем политическом рынке. Он не столь силен с точки зрения легитимности, как он привык себя считать и как было до осени 2020 года. С другой стороны, он находится под давлением Путина. РФ хочет от союзного государства получить более интенсивное участие в войне, что угрожает Беларуси резким обнулением перспектив государственности. И белорусы это понимают, в том числе Лукашенко”, — рассказал Михаил Подоляк.
Отдельно он отметил, что украинские военные держат под контролем ситуацию на границе с Белоруссией. Там проводятся военные учения.
“На границе с Беларусью в Украине сконцентрированы силы обороны и проводятся военные учения. И минные поля есть и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все верно контролируется. Безусловно, Россия сейчас пытается направить туда количество мобилизованных, до 20-30 тысяч. Один из рассматриваемых нами сценариев как вполне серьезный, что, насытив воинские части Беларуси, россияне попытаются устроить бунт и перехватить у Лукашенко управление военными”, — добавил Подоляк.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил то, что его страна участвует в так называемой "специальной военной операции".
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