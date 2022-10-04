У Лукашенко большие проблемы из-за того, что на него давит Путин: Подоляк рассказал об обстановке в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко растерян из-за давления на него фюрера Путина. У него большие проблемы на внутреннем политическом поле.

Диктатор Лукашенко растерян из-за того, что на него давит фюрер Путин. Кроме того, у самопровозглашенного президента большие проблемы на политическом поле внутри страны.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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“У Лукашенко очень большие проблемы на внутреннем политическом рынке. Он не столь силен с точки зрения легитимности, как он привык себя считать и как было до осени 2020 года. С другой стороны, он находится под давлением Путина. РФ хочет от союзного государства получить более интенсивное участие в войне, что угрожает Беларуси резким обнулением перспектив государственности. И белорусы это понимают, в том числе Лукашенко”, — рассказал Михаил Подоляк.

Отдельно он отметил, что украинские военные держат под контролем ситуацию на границе с Белоруссией. Там проводятся военные учения.

“На границе с Беларусью в Украине сконцентрированы силы обороны и проводятся военные учения. И минные поля есть и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все верно контролируется. Безусловно, Россия сейчас пытается направить туда количество мобилизованных, до 20-30 тысяч. Один из рассматриваемых нами сценариев как вполне серьезный, что, насытив воинские части Беларуси, россияне попытаются устроить бунт и перехватить у Лукашенко управление военными”, — добавил Подоляк.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил то, что его страна участвует в так называемой "специальной военной операции".

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