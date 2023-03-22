У Лукашенко паника из-за поставок Украине снарядов с обедненным ураном – пригрозил ядерным оружием

Александр Лукашенко пригрозил, что РФ передаст Беларуси ядерные боеприпасы, если Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко истерически отреагировал на заявление о поставках Великобританией в Украину бронебойных снарядов с оболочками из обедненного урана и пригрозил, что Россия передаст Беларуси ядерные боеприпасы.

Об этом пишет БЕЛТА.

"Тогда Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они сумасшедшие, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и опасное. Поэтому от безумия нужно немного отходить в сторону", — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор предупредил, что если эти боеприпасы будут использованы, то ответ России будет страшен.

"Только что эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите — ответ будет страшным для всей планеты уроком. В России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Великобритания анонсировала поставки в Украину бронебойных снарядов с оболочками из обедненного урана.

В ответ на это российский диктатор Владимир Путин устроил истерику и в очередной раз пригрозил "войной до последнего украинца".

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