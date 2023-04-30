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У Лукашенко заявили, что присоединили к силовым структурам 1,5 миллиона человек

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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1258
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У Лукашенко заявили, что присоединили к силовым структурам 1,5 миллиона человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

В число входит «народное ополчение».

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что число людей в силовых структурах составляет 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в число входит «народное ополчение», созданное по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

«Сегодня мы эти структуры все удерживаем в штатах мирного времени. Весь комплекс: и военные, и милиция, и Комитет госбезопасности, и пограничники, и территориальная оборона, и народное ополчение — в общей сложности у нас будет под 1,5 млн человек, оружием в руках будут защищать свою страну в случае необходимости», — заявил Вольфович.

Накануне самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Беларусь никто не собирается нападать, даже Украина или Польша.

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Дата публикации
Просмотры
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