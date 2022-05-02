"У людей были отрублены головы и конечности": Зеленский рассказал новые детали о зверствах россиян в Буче

"У людей были отрублены головы и конечности": Зеленский рассказал новые детали о зверствах россиян в Буче

Российские оккупанты в Буче пытали, насиловали и убивали мирных людей — даже отрубали головы и конечности.

В населенных пунктах Киевской области, живших под оккупацией российских войск, до сих пор продолжается расследование применения пыток к гражданскому населению.

Об этом в интервью программе "60 Мinutes" австралийского телеканала Nine Network рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские оккупанты в Буче жестоко пытали и убивали гражданских. У людей даже были отрублены головы и конечности", — сообщил он.

Глава украинского государства также поделился своими эмоциями после посещения населенных пунктов Киевской области, живших под российской оккупацией.

"Испытывал боль, испытывал ненависть, испытывал желание мести. Это первое ощущение. Потом спадает эмоция и приходит непонимание – как можно так относиться к людям, в целом к человечеству. Как можно было замучить такое количество? Даже, если они считают нас врагом, то к чему здесь гражданские люди? Если ты войско считаешь врагом", – объяснил Зеленский.

Следует отметить, что в Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей. В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах. Работает около 300 следственно-оперативных групп.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: