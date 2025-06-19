У медиков были два ведра — для ампутированных конечностей и для… Калина об обороне "Азовстали"

Святослав Паламарь. Скриншот из youtube-канала Дмитрия Гордона

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Заместитель командира «Азова» Святослав «Калина» Паламарь рассказал об ужасах во время обороны «Азовстали».

Об этом Паламар рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Медики „сходили с ума“ от того, что они видели. Держались, конечно, как могли. Но морально было очень тяжело», — вспомнил он.

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«Калина» рассказал, что вспомнил, «Азовстали» у медиков было два ведра: в первом хранили ампутированные конечности, а в другом — гранаты, которые держали в руках раненые, чтобы не сдаться в плен.

«Я видел много людей, которые умирают. В первом ведре лежали ноги, руки, суставы — все, что ампутировали. Я с медиками общался, их поддерживал и так далее. И они мне что-то сказали о саперах. Говорю, зачем вам саперы? Отвечают: „Так практически каждый раненый в руке держит гранату. У нас одно ведро для ампутированных конечностей, а второе ведро для гранат“. Так наши ребята воевали. Так они хотели сдаваться в плен. Я об этом говорю. И это очень тяжело», — рассказал Паламарь.

«Калина» вспомнил, что особенно его растрогало присутствие маленькой девочки на территории «Азовстали».

«Я однажды в Мариуполе рыдал, как маленький ребенок. Очень много раненых. Запах в этом помещении: боевые действия, порох, пот, кровь, гниющие тела, запах медикаментов, отсутствие воздуха, подвальное помещение, бинты, которые стирают. И я замечаю девочку. Просто маленький ангелочек. Шесть лет, Алиса», — вспоминает Паламарь.

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По его словам, мать девочки была медсестрой.

«Она как солнышко, так вот просто светило. Я отошел и у меня просто покатились слезы. Затем во время того, когда была эвакуация гражданских, маму забрали в Донецк, а ее забрали на подконтрольную территорию Украины. Слава Богу, все хорошо (кончилось — Ред.)», — подытожил военный.

Ранее Святослав Паламарь рассказал о встрече с «кумом Путина» Медведчуком в плену.