У медиков из Изюма ночная смена превратилась в несколькомесячное дежурство: история героических врачей

Врачи из освобожденного Изюма в Харьковской области рассказали о своей работе во время ожесточенных боев и оккупации.

У медиков из Изюма ночная смена превратилась в несколькомесячное дежурство, во время которого они выносили раненых на руках и оперировали в подвале во время взрывов, говорится в ТСН.

На архивных кадрах с марта подвал Изюмской больницы, где медики оперируют мужчину с обломочным ранением – это была одна из первых операций в условиях войны. В этом подвале врачам удалось спасти сотни людей. С операционного отделения спуститься под землю пришлось по прилету в больницу российской ракеты. Тогда как раз длилась битва за Изюм. Раненых приносили каждый час. "Вот здесь на топчанах, на кроватях у нас были пациенты, здесь и капали. Больше всего здесь было народу – это 78 человек, примерно. Кровати так много не было, были стулья, топчане и люди сидели”, — рассказывают врачи.

Юрий вышел на дежурство 6 марта, а домой вернулся только в мае. Все это время жил и оперировал в подвале, потому что замены не было: мосты были взорваны и коллеги не могли добраться до больницы. Но больше всего жалуются медики не на усталость, а то, что не могли узнать информацию о родных.

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В первые недели был яростный дефицит лекарств, медикаменты искали даже на свалках. "Все же магазины и аптеки были развалены и разбиты. Лазили все, кто угодно. Мародерили все — от мала до велика. То, что не понимали, нагребали домой, или приносили нам" — рассказывают медики.

В подвал больницы раненых медики скорой несли на одеялах, потому что машиной проехать было невозможно. "Когда ты перетаскиваешь даже через эту дорогу, которая очень хорошо обстреливалась, зависали дроны, обстреливалась эта дорога из минометов – это дорога жизни. Вот если перетащил эту дорогу, то дальше можно между домами, между зданиями дотянуть в больницу" – делится воспоминаниями фельдшер Сергей.

Во время боев за Изюм на скорой работали только трое врачей. За день собирали по полсотни раненых. Труднее всего было нести их через полуразрушенный мост. "Когда мы переносили женщину раненую на мягких носилках, там ступеньки были разбиты и можно было проходить только по одному человеку. Уступили нам дорогу, чтобы мы перенесли и когда мы проходили мимо них, аплодировали нам и говорили:"спасибо" Это было до слез", — вспоминает Сергей.

Выносили раненых на руках и оперировали в подвале во время взрывов: истории врачей из Изюма

Кареты скорой курсировали по городу круглосуточно. "По дороге с больным попали под кассету, попадали под миномет, когда забирали больного тоже с адреса. Надо было выжить любой ценой, потому что дома семья и дети", — рассказывает водитель скорой Максим.

Когда Изюм заняли оккупанты от сотрудничества с ними, медики отказались, но все же давали возможность оказывать помощь.

Всю оккупацию медики хранили и прятали от орков украинский флаг – сейчас его вывесили над больницей.

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