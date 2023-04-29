У Медведева снова истерика: пообещал Киеву акты возмездия из-за взрывов в Севастополе

В то же время, бывший лидер РФ отмечает, что угрозу со стороны Украины нельзя игнорировать.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз устроил истерику на фоне взрывов, прогремевших 29 апреля во временно оккупированном Севастополе.

Бывший лидер РФ в своем Telegram сравнил украинские власти с собакой и пригрозил Киеву уничтожением.

"Киевский пес продолжает заходиться лаем. Слюна течет по мохнатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества", — написал Медведев.

Российский чиновник был возмущен призывами Украины поддержать ВСУ большим количеством оружия, а также планами по поводу предстоящей деоккупации Крыма. В то же время Медведев, несмотря на активную критику, заявил, что угрозу со стороны Киева нельзя игнорировать.

"Не надо недооценивать даже бредовые выступления", — предупредил он.

Медведев предложил традиционный для России метод противодействия, заключающийся в массовом уничтожении украинцев, всего "нацистского режима", и "актов возмездия" его ключевым фигурам.

"Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", — отметил замглавы Совбеза РФ.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пожар в оккупированном Севастополе спланирован и подготовлен, поскольку резервуары сами по себе не загораются.

После пожара оккупанты поплакались, потому что "гореть будет еще много часов".

Сенатор Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди призвала к "жестокому решению и действиям" по нейтрализации Одессы как военной базы Украины и уничтожению нефтеналивных хранилищ из-за пожара в Севастополе.