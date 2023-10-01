У Медведева в РФ снова истерика: хочет бомбить Германию за передачу нам ракет Taurus

Он угрожает и Великобритании, что якобы РФ будет атаковать их инструкторов.

В России заместитель председателя Совбеза Медведев снова размечтался. Он заявил, что немецкие заводы станут для окупантов "законной целью", если Германия передаст Украине ракеты Taurus.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Да, бывший президент РФ расстроился, что в Германии рассматривают возможность передать украинской армии дальнобойные ракеты Taurus. председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает, что наше государство имеет право атаковать цели на территориях России.

"Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты производят, будут полностью соответствовать международному праву. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой", — сказал Медведев.

Кроме того, он угрожает и Великобритании, что якобы РФ будет атаковать их инструкторов после того, как глава оборонного ведомства Грант Шеппс сообщил, что его страна расширит программу подготовки украинских солдат.

Напомним, что Украина имеет право атаковать ракетами Taurus военные объекты в России.