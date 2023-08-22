У меня были шикарные подарки – пирожок, хлеб и баранки: жители Роботиного рассказали об ужасах оккупации

Жители Роботиного рассказали, что веры и ждали, что ВСУ придут к ним.
Местные жители Роботиного Запорожской области, в который вошли ВСУ, со слезами на глазах рассказали об ужасах оккупации.
Видео опубликовала пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады.
"У меня были шикарные подарки (на день рождения — ред.). Мне подарили пирожки с шелковицей, подарили три буханки хлеба, мама принесла букет роз, а кум — пол ящика баранки, которые нашел у кафиров. Вот, и надеялись, что придут наши — и все будет хорошо. Мы так долго ждали, что сегодня пришли неожиданно. Мы даже не могли поверить, что это наши", — рассказала одна из жительниц и выразила благодарность украинским военным.
В бригаде отмечают, что на прорыв многоэшелонированной линии обороны окупантов понадобилось два месяца ожесточенных боев. Первое, что сделали военнослужащие – известили местных о необходимости срочно уезжать.
"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая те пакеты, потому что жизнь – самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке", — так люди назвали американскую БМП Брэдли, которая выдерживает взрывы на минах и прямые попадания вражеской артиллерии.
Уже в более безопасном месте медики 47-й отдельной механизированной бригады осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным.
Напомним, 22 августа в Министерстве обороны сообщили, что ВСУ зашли в Роботино Запорожскую область.
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