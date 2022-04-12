"У меня на глазах убили семью": мужчина рассказал, как его детей и жену расстреляли в Буче (видео)

"У меня на глазах убили семью": мужчина рассказал, как его детей и жену расстреляли в Буче (видео)

Погибшим детям было пять и десять лет.

В городе Буча на Киевщине российские оккупанты на глазах у мужчины из БМП расстреляли его жену и двух маленьких сыновей.

Об этом Александр Чикмарев рассказал журналистам, передает "Униан".

По словам мужчины, трагедия произошла, когда семья с друзьями собрались выехать из оккупированного города.

"Мы выехали, напротив нас остановилась БМП. И тут же я остановил автомобиль, соседи остановились, сразу начался обстрел. Дети и жена погибли сразу. Старшему – десять, младшему – пять. Загорелся автомобиль, я получил ранение, выполз, спрятался за деревом... У меня на глазах убили семью", — рассказал он со слезами на глазах.

Мужчина не понимает, зачем россияне открыли огонь по машине, ведь они видели – там маленькие дети. В настоящее время раненый находится в больнице, ему ампутировали конечность.

Напомним, в Михайловке-Рубежовке, возле Бучи, простились с Ириной Филькиной. Женщиной, чьи фото руки с красным маникюром облетели весь мир.

Скриншот с видео

Возле Бучи простились с Ириной Филькиной, фото которой облетело весь мир

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