"У меня психика уже все": оккупант рассказывает о больших потерях россиян и отказывается воевать в Украине (аудио)

СБУ опубликовала разговор оккупанта, который с ужасом рассказывает о войне в Украине и мечтает поскорее уволиться из армии РФ.
Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор оккупанта, воюющего против Украины в Луганской области.
Он рассказывает другу о больших потерях среди своих солдат и говорит, что больше никогда не будет служить в армии.
Россиянин мечтает выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину.
"У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда. Я, короче, все… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… все. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я увидел, нет…" – рассказывает другу оккупант.
По его словам, у них уже сгорели все машины, а личного состава осталось пол батальона.
Напомним, житель Харьковщины сдавал оккупантам позиции ВСУ.
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