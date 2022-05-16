"У меня психика уже все": оккупант рассказывает о больших потерях россиян и отказывается воевать в Украине (аудио)

"У меня психика уже все": оккупант рассказывает о больших потерях россиян и отказывается воевать в Украине (аудио)

СБУ опубликовала разговор оккупанта, который с ужасом рассказывает о войне в Украине и мечтает поскорее уволиться из армии РФ.

Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор оккупанта, воюющего против Украины в Луганской области.

Он рассказывает другу о больших потерях среди своих солдат и говорит, что больше никогда не будет служить в армии.

Россиянин мечтает выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину.

"У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда. Я, короче, все… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… все. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я увидел, нет…" – рассказывает другу оккупант.

По его словам, у них уже сгорели все машины, а личного состава осталось пол батальона.

Напомним, житель Харьковщины сдавал оккупантам позиции ВСУ.

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