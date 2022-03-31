"У меня здесь муж, я его не оставлю": СБУ перехватила разговор оккупанта, у которого мать – украинка

"У меня здесь муж, я его не оставлю": СБУ перехватила разговор оккупанта, у которого мать – украинка

Российский оккупант родился в Украине, однако впоследствии переехал в РФ.

Российский оккупант, который родом из Херсонской области, обстреливает родную мать. Женщина живет в Украине и отказывается уезжать с родной земли.

Аудиозапись разговора оккупанта с мамой была опубликована в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, российский оккупант родился в Украине, однако со временем переехал в РФ и вступил в Вооруженные силы. Впоследствии пришел вместе с оккупантами на нашу землю.

“Судя по аудиоперехвату СБУ, рашист не слишком переживает о том, какое горе принес на Родину. Он хочет только вывезти мать из оккупированного города и даже согласовал отдельную спецоперацию со своими командирами. На других людей ему плевать”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

При этом женщина отказалась уезжать из дома, поскольку не может оставить мужчину.

“Испугана до смерти. Меня трясло два дня. Я очень люблю сыновей. Но у меня здесь муж лежит, я его не оставлю”, — подчеркнула женщина.

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