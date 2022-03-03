"У многих есть офицерские звания": украинские журналисты и звезды массово вступают в ряды терробороны Киева

"У многих есть офицерские звания": украинские журналисты и звезды массово вступают в ряды терробороны Киева

Тероборона стала возможностью для многих мотивированных и общественно активных украинцев

В ряды терробороны Киева, чтобы защищать родину от российского захватчика, вступили тысячи известных писателей, актеров, телеведущих, журналистов, лидеров общественного мнения.

Об этом рассказал пресс-офицер киевской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в комментарии УНИАН.

"Например, ведущий Роман Винтонов (Майкл Щур), народный артист Тарас Компаниченко (Кобзарь), декан исторического факультета Национального университета Тараса Шевченко Иван Патриляк, вокалист украинской фолк-рок-группы "Мандры" Сергей Фоменко (Фома), украинский историк и телеведущий Кипиани. Он тоже боец терробороны. Стыдно, что всех даже не вспомнить", — сказал Ковалев.

По его словам, тероборона стала возможностью для многих мотивированных и общественно активных украинцев. В то же время многие из них имеют офицерские звания.

"Например, профессор Иван Казимирович Патриляк является офицером. А кто-то как простой сержант служит стрелком", — добавил он.