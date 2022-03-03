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"У многих есть офицерские звания": украинские журналисты и звезды массово вступают в ряды терробороны Киева

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"У многих есть офицерские звания": украинские журналисты и звезды массово вступают в ряды терробороны Киева

Associated Press

Тероборона стала возможностью для многих мотивированных и общественно активных украинцев

В ряды терробороны Киева, чтобы защищать родину от российского захватчика, вступили тысячи известных писателей, актеров, телеведущих, журналистов, лидеров общественного мнения.

Об этом рассказал пресс-офицер киевской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в комментарии УНИАН.

"Например, ведущий Роман Винтонов (Майкл Щур), народный артист Тарас Компаниченко (Кобзарь), декан исторического факультета Национального университета Тараса Шевченко Иван Патриляк, вокалист украинской фолк-рок-группы "Мандры" Сергей Фоменко (Фома), украинский историк и телеведущий Кипиани. Он тоже боец терробороны. Стыдно, что всех даже не вспомнить", — сказал Ковалев.

По его словам, тероборона стала возможностью для многих мотивированных и общественно активных украинцев. В то же время многие из них имеют офицерские звания.

"Например, профессор Иван Казимирович Патриляк является офицером. А кто-то как простой сержант служит стрелком", — добавил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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