"У нас 30 человек из роты осталось": оккупант рассказал матери о больших потерях и пьянстве в подразделении — разведка

Российский мобилизованный жалуется, что он уже четыре дня не спит, они "сидят в воде", страдают от холода и все время пьют водку.

Российский оккупант, который находится на Донетчине, рассказал матери о больших потерях личного состава и пьянстве в роте.

Захватчик отмечает, что из их роты осталось всего 30 человек.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, обнародовавшее перехваченный телефонный разговор.

Российский мобилизованный жалуется, что он уже четыре дня не спит, они "сидят в воде", страдают от холода и все время пьют водку.

В ответ мать упрекает, что он пьян во время телефонного разговора, а оккупант отмечает, что он выпивает и ему становится лучше.

"Вы не представляете, какая здесь ситуация. Здесь поле и лесополоса, а впереди "хохлы", и не дай бог наступление, а у нас здесь 30 человек со всей роты осталось... Как здесь не пить? Только пить здесь и надо", – добавил он.

Оккупант отметил, что водку привозят из города и все в роте на нее сбрасываются.

Напомним, оккупанты не жалеют людей и технику, лишь бы захватить Бахмут на Донетчине.

Кровавая битва за Бахмут, бегство оккупантов на Юге, потери россиян выросли - Александр Мусиенко

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