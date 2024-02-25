У нас был "кулак" для контрнаступления, но четырем бригадам до сих пор нечем воевать — Зеленский

По словам Владимира Зеленского, эти четыре бригады не воевали, они стояли и ждали техники.

Украинская армия имела "кулак" для контрнаступления в 2024 году. Однако четыре бригады до сих пор не получили технику и вооружение и стоят "голые".

Об этом заявил проезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля.

"У нас был кулак для контрнаступления. Не буду говорить где, все и так знают примерно детали. И не буду говорить, сколько всего готовилось. До сегодняшнего дня из того пакета четыре бригады "голые". Четыре бригады без техники, о которой было договорено, подписано, пожимали руки... Не доехало. Вы понимаете, какое это количество людей. Могли воевать эти четыре бригады? Они не воевали, они стояли и ждали технику. Я говорю без упреков, но мы понимаем, что есть вопросы", — подчеркнул Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Пресс-конференция Президента Зеленского — ОНЛАЙН. 25 февраля 2024 года".

Напомним, президент объяснил причину неудачи контрнаступления. Зеленский заявил, что украинский план контрнаступления в прошлом году был известен в Москве еще до его начала.

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