"У нас еще очень много работы": Ермак перечислил 7 главных заданий Украины в войне с РФ

В Украины еще много работы, но совместными усилиями государству удастся все выполнить.

Целью Украины в широкомасштабной войне, начатой РФ во главе с Путиным, является освобождение всех украинских территорий от российских оккупантов и выход на границы 1991 года.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул, что за преступления РФ должна быть санкционная изоляция России, разрушение экономики агрессора. Также важно освободить всех украинских пленников.

Среди других заданий:

Гарантии безопасности для Украины и дальнейшее вступление в НАТО.

Членство в ЕС.

Международный трибунал над русскими военными преступниками. Обеспечение ответственности россиян и компенсаций украинцам за все преступления и геноцид, которые будут распространяться на несколько российских поколений.

"А еще – историческая справедливость. Развенчание и забвение российских исторических мифов относительно Украины и нашего народа. Распространение величественной украинской истории и правды о мелком русском… У нас еще очень много работы. Значительно больше… Но мы все сделаем вместе", — подытожил Ермак.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина будет членом и ЕС, и НАТО.

Кроме того, глава МИД заявил, что большинство стран мира готовы помогать Украине.

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